3. kattan düşen işçi öldü

Olay Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Abdurrahman Sarıyıldız (58), sabah çalıştığı Yüreğir Kaymakamlığı hizmet binası inşaatına gelerek 3. katta asma tavan yapmaya başladı. Bir süre sonra işçi iskelede dengesini kaybedip merdiven boşluğundan bodrum kattaki beton zemine düştü. İşçi arkadaşları, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Sarıyıldız'ın öldüğünü belirledi. Kısa sürede polis de olay yerine gelirken, Sarıyıldız'ın olayı öğrenen yakınları inşaata akın etti. Sarıyıldız'ın öldüğünü öğrenen yakınları fenalık geçirdi.