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3 kişi yanarak can verdi

Samsun'da yoldan çıkarak bariyere çarpan LPG'li otomobil yanmaya başladı. Alev topuna dönen araçta bulunan 1'i uzman çavuş 3 kişi yanarak feci şekilde can verdi

18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:52
3 kişi yanarak can verdi

Samsun'da yoldan çıkarak bariyere çarpıp LPG'li otomobilin yanması sonucu meydana gelen kazada alevler içinde kalan 1'i uzman çavuş 3 kişi yanarak hayatlarını kaybetti. Kaza, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Durağan yolu 3. kilometresinde önceki gece meydana geldi.

16 GH 916 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarpıp uçurumun kenarında askıda kaldı. LPG'li araçta yangın çıktı ve araç alev topuna döndü. Olay yerine itfaiye, jandarma ve ambulans sevk edildi.

Ancak, alevler içinde kalarak tamamen yanan aracın içinde bulunan uzman çavuş Ünal Dursun (24), kardeşi Mustafa Dursun (21) ve amca çocukları Mustafa Dursun (21) yanarak hayatlarını kaybettiler. Ölen 3 kişinin yanmış cenazeleri otopsi için Samsun Adli Tıp Şubesine gönderildi.

Kazada yanarak hayatını kaybeden uzman çavuş Ünal Dursun'un Trabzon Düzköy'de görev yaptığı ve izne geldiği, kardeşi Mustafa Dursun'un üniversiteden yeni mezun olduğu ve amca çocukları Mustafa Dursun'un da inşaat işçisi olduğu, birlikte misafirlikten döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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