Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
banner138

3 milyonluk uyuşturucu operasyonu  

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği uyuşturucu operasyonu ile piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 15 kilogram eroin ele geçirdi. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

12 Mart 2018 Pazartesi 18:12
3 milyonluk uyuşturucu operasyonu  

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğu Anadolu illerinden temin edilen uyuşturucu maddeleri, İstanbul genelinde satma hazırlığında olan 2 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı.Ekipler yapılan fiziki takip neticesinde; şüpheli şahısların dikkat çekmemek için Bahçelievler’de bulunan ve ev yemekleri yapan bir lokantayı paravan olarak kullandığını tespit etti.

Lokantaya baskın düzenleyen jandarma ekipleri, mutfak kısmını didik didik aradı. Arama esnasında, tezgahın altına gizlenmiş alışveriş poşetlerinin içinde uyuşturucu madde bulundu. Şüphelilerin, uyuşturucu maddeyi gizlemek ve taşırken dikkat çekmemek için alışveriş poşetlerine sakladığı belirlendi.

Poşetlerin içinden piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 15 kilogram eroin çıktı. Yakalanan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulUyuşturucuOperasyonEroin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Önce çarptılar, sonra darp ettiler
Önce çarptılar, sonra darp ettiler
Kızgın koca dehşet saçtı
Kızgın koca dehşet saçtı
Babanın kalbi dayanmadı
Babanın kalbi dayanmadı
Yüzmek isterken ölüyordu
Yüzmek isterken ölüyordu
Bayrağı indirmek isteyince linç ediliyordu
Bayrağı indirmek isteyince linç ediliyordu
Dev tesiste küflü kaşar skandalı  
Dev tesiste küflü kaşar skandalı  
Kavga eden işçi tazminatsız kovuldu
Kavga eden işçi tazminatsız kovuldu
Gülen'i beraat ettiren hakim kazada öldü
Gülen'i beraat ettiren hakim kazada öldü
Arkadaşının başında gözyaşı döktü
Arkadaşının başında gözyaşı döktü

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim