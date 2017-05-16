3 SAT komandosu kaçarken yakalandı

15 Temmuz darbe girişimi firarisi 3 şüpheli SAT komandosu Edirne'de yakalandı. Edirne’de MİT ve Emniyet ortak çalışmasıyla yakalanan şahısların, darbe girişiminde aktif olarak bulunduğu tespit edildi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Edirne MİT Bölge Dairesi Başkanlığı ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi olayında aktif olarak bulunduğu tespit edilen 3 SAT komandosunun Edirne güzergahını kullanarak yurt dışına kaçacakları yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine; 15 Mayıs 2017 günü Edirne MİT Bölge Dairesi Başkanlığı ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü nün ortak çalışmaları sonucu bahse konu şahısların İstanbul-Edirne otobanı Edirne gişeler çıkısında tespit edilerek yakalandığı bildirildi.

Yakalanan şahısların A.Ç (Üsteğmen), Y.Ö (Astsubay-Başçavuş), M.Ö (Astsubay-Başçavuş) isimli şüpheliler olduğu, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme” suçundan firari olarak arandıklarının anlaşılarak gözaltına alındığı bilgisi verildi.