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3 SAT komandosu kaçarken yakalandı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine katıldığı tespit edilen 3 SAT komandosunun yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandığı duyuruldu. 3 SAT komandosunun İstanbul-Edirne Otoyolu’nun Edirne gişelerin çıkışındaki arazi kısmında tespit edilerek yakalandığı bildirildi

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3 SAT komandosu kaçarken yakalandı
15 Temmuz darbe girişimi firarisi 3 şüpheli SAT komandosu Edirne'de yakalandı. Edirne’de MİT ve Emniyet ortak çalışmasıyla yakalanan şahısların, darbe girişiminde aktif olarak bulunduğu tespit edildi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Edirne MİT Bölge Dairesi Başkanlığı ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi olayında aktif olarak bulunduğu tespit edilen 3 SAT komandosunun Edirne güzergahını kullanarak yurt dışına kaçacakları yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine; 15 Mayıs 2017 günü Edirne MİT Bölge Dairesi Başkanlığı ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak çalışmaları sonucu bahse konu şahısların İstanbul-Edirne otobanı Edirne gişeler çıkısında tespit edilerek yakalandığı bildirildi.
Yakalanan şahısların A.Ç (Üsteğmen), Y.Ö (Astsubay-Başçavuş), M.Ö (Astsubay-Başçavuş) isimli şüpheliler olduğu, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme” suçundan firari olarak arandıklarının anlaşılarak gözaltına alındığı bilgisi verildi.
FETÖ yapılanması ile bağlantılarını kabul eden 3 şahısın verdikleri ifadelerde; darbe girişiminden 5 gün önceden haberdar olduklarını; planlamanın “Sayın Cumhurbaşkanımızın Huber Köşkü'nden alınarak önce Samandıra’ya götürüleceği, ardından Marmara açıklarında bir gemiyle kaçırılacağı” şeklinde yapıldığını belirttikleri ifade edildi. Cumhurbaşkanının Marmaris’te olmasıyla, şahısların Marmaris’e gitmek üzere yola çıktığı fakat kendilerine gelen bir telefonla Akıncı Üssü’ne yöneldikleri belirtildi. Adı geçen şahısların sorgularının devam etmekte olduğu öğrenildi. İHA
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