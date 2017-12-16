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3 yıl sonra yakalandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 3 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi yakalanarak adliyeye sevk edildi

16 Aralık 2017 Cumartesi 16:31
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3 yıl sonra yakalandı

2014 yılında Karasu ilçesi Üç Yol mevkiinde meydana gelen olayda 55 yaşındaki Ş.K., aralarında husumet bulunan S.Ş.'yi silahla vurarak öldürdü.

Olay yerinden kaçarak izini kaybettiren Ş.K, 3 yıl sonra sahte kimlik ve ruhsatsız tabanca ile Antalya’da polis ekiplerince yakalanarak Sakarya’ya getirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan şüpheli dün sabah saatlerinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporu sonrasında Karasu Adliyesine sevk edildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaKarasuCinayetAdliye
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