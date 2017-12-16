3 yıl sonra yakalandı

2014 yılında Karasu ilçesi Üç Yol mevkiinde meydana gelen olayda 55 yaşındaki Ş.K., aralarında husumet bulunan S.Ş.'yi silahla vurarak öldürdü.
Olay yerinden kaçarak izini kaybettiren Ş.K, 3 yıl sonra sahte kimlik ve ruhsatsız tabanca ile Antalya’da polis ekiplerince yakalanarak Sakarya’ya getirildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan şüpheli dün sabah saatlerinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporu sonrasında Karasu Adliyesine sevk edildi.
İHA