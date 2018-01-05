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3 yıllık husumet 1 can aldı

Van’ın İpekyolu ilçesinde hayvan ölümü nedeniyle iki aile arasında 3 yıldır devam eden husumet sonucu çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Düzenlenen operasyonla 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı

05 Ocak 2018 Cuma 17:25
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3 yıllık husumet 1 can aldı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 7 Aralık 2017 günü İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi Barış Caddesi üzerinde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan K. ailesine mensup 18 ve T. ailesine mensup 12 kişi arasında kavga çıktığı belirtildi.

Kavgada başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan N.G. 24 Aralık 2017 tarihinde hayatını kaybederken, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri de çalışmalarına hız verdi.

Yapılan araştırmalar sonucunda olayın taraflarından olan Z.K.’nın 3 yıl önce otlatmak amacıyla hayvanını karşı tarafa mensup E.T.’nin çobanlığını yaptığı sürüye verdiğini ve yaylada bulunan hayvanın ölmesinden dolayı iki aile arasında husumet başladığı tespit edildi.

İki aile arasında 3 yıldır kavga ve tartışmalar yaşanırken, hayatını kaybeden N.G.’nin ölümüne sebep olan şahısların tespiti ve yakalanmalarına yönelik güvenlik kameraları görüntüleri incelemeye alındı.

Olaya tanık olan şahısların alınan beyanları ile teknik ve sokak çalışmaları neticesinde 1 Ocak 2018 günü polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda M.T., Y.T., Enver T., Erkan T., S.T., Emrah T., A.O. ve H.O. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, ikametlerinde ise 2 adet tabanca, 33 adet çeşitli ebatlarda fişek, 11 adet sopa, 2 adet demir çubuk ve 1 adet metal levye ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sabah saatlerinde adli makamlara sevk edildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
VanİpekyoluHusumetOperasyon
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