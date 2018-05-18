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30 işçi kimyasal maddeden zehirlendi

Bolu'nun Gerede ilçesinde faaliyet gösteren bir demir işleme fabrikasında 30 işçinin, kimyasal bir maddeden etkilenerek zehirlendi

18 Mayıs 2018 Cuma 16:40
30 işçi kimyasal maddeden zehirlendi

Hastanelere sevk edilen işçilerden ilk belirlemelere göre 4'ünün durumunun ağır olduğu iddia edildi. Olay öğle saatlerinde Gerede ilçesi organize sanayi bölgesinde bulunana bir demir işleme fabrikasında meydana geldi. Fabrikada, henüz belirlenemeyen bir kimyasal bir maddeden etkilenen 30 işçi zehirlendi. Yetkililerin haber vermesi üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kimyasaldan etkilenen işçiler çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 4 işçinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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