30 metre yükseklikten çatıya düştü

Edinilen bilgiye göre, dün saat 04.30 sıralarında Cenk Ali S. (38), yönetiminde Erdoğdu istikametine giden 34 LPD 79 plakalı araç kontrolden çıkarak ters yöne girdi. Çitleri aşan araç istinat duvarını aşarak yaklaşık 30 metre yükseklikten binanın çatısına düştü. Kazada araç sürücüsü Cenk Ali S. olay yerinde hayatını kaybederken cenazesi savcının incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. İHA