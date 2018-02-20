Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
113433
ALTIN
163.499
DOLAR
3.8031
STERLİN
5.3232
EURO
4.6951

30 milyon vurguna 20 tutuklama 

Elazığ merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 1 günde 200 milyon lira değerinde hayali üretim yapıp, devleti 60 milyon lira zarara sokan ve hesaplarına 30 milyon lira aktaran 25 şüpheliden 20'si tutuklandı

20 Şubat 2018 Salı 18:02
30 milyon vurguna 20 tutuklama 

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, 1 günde hayali 200 milyon lira üretim yapan suç şebekesini fark ederek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada ticari geçmişi temiz olup faaliyetlerine ara veren veya devam eden küçük sermayeli şirketleri satın alarak dolandırıcılık şebekesi kuran çeteye Elazığ merkezli  İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Mersin, Antalya, Balıkesir, Şırnak ve Hatay'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 25 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Maden İlçe Adliyesine sevk edildi.Mahkeme de şüphelilerin  bir kısmının ifadesi dün, geri kalanının ki ise bugün alındı. 25 şüpheliden 20'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Şüphelilerin  Elazığ, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kırşehir, Siirt ve Iğdır’a bağlı bazı ilçelerdeki şirket ve kişiler üzerinden 1 günde 200 milyonlira değerinde hayali üretim yapıp, sahte evraklarla devleti 60 milyon zarar uğrattıkları, kendi hesaplarına ise 30 milyon lira aktardıkları iddia ediliyor.
İHA

Anahtar Kelimeler:
ElazığOperasyonÜretimZararHesap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'e Ağrı'dan takviye
Afrin'e Ağrı'dan takviye
OHAL komisyonuna başvurular için son gün
OHAL komisyonuna başvurular için son gün
Lise diplomalı profesör gözaltına alındı
Lise diplomalı profesör gözaltına alındı
İlk celsede müebbet
İlk celsede müebbet
Rusya'ya ihracatta domates sıkıntısı
Rusya'ya ihracatta domates sıkıntısı
Öğrenci servisinde pompalı dehşet
Öğrenci servisinde pompalı dehşet
Olası facia ucuz atlatıldı
Olası facia ucuz atlatıldı
Anne olabilmek için hayatını verdi
Anne olabilmek için hayatını verdi
2 defineci zehirlenerek öldü
2 defineci zehirlenerek öldü

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim