30 milyon vurguna 20 tutuklama 

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, 1 günde hayali 200 milyon lira üretim yapan suç şebekesini fark ederek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada ticari geçmişi temiz olup faaliyetlerine ara veren veya devam eden küçük sermayeli şirketleri satın alarak dolandırıcılık şebekesi kuran çeteye Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Mersin, Antalya, Balıkesir, Şırnak ve Hatay'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 25 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Maden İlçe Adliyesine sevk edildi.Mahkeme de şüphelilerin bir kısmının ifadesi dün, geri kalanının ki ise bugün alındı. 25 şüpheliden 20'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Şüphelilerin Elazığ, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kırşehir, Siirt ve Iğdır’a bağlı bazı ilçelerdeki şirket ve kişiler üzerinden 1 günde 200 milyonlira değerinde hayali üretim yapıp, sahte evraklarla devleti 60 milyon zarar uğrattıkları, kendi hesaplarına ise 30 milyon lira aktardıkları iddia ediliyor.

İHA