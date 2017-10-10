Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli Ankara, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Yalova'da belirlenen adreslere düzenlenen eşzamanlı operasyonda, 30 muvazzaf asker gözaltına alındı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan, adreslerinde bulunamayan 40 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Tokat merkezli 14 ilde de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" na yönelik Tokat merkezli 14 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 14'ü muvazzaf asker, 5'i sivil olmak üzere 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA