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300 asker için gözaltı kararı

FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 52 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 211'i muvazzaf olmak üzere 300 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliden 150'si gözaltına alındı

11 Mayıs 2018 Cuma 15:52
300 asker için gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturmasını genişletti. Soruşturmada, "kripto" diye tabir edilen ve TSK'ya sızdırıldığı belirtilen yeni isimlere ulaşıldı. Soruşturmayı yürüten savcılık, örgüt eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, askeri personellerden sorumlu olan ve örgütsel olarak "abi-imam" şeklinde tabir edilen yönetici düzeyindeki kişilerin, kamuya açık ve birbirinden bağımsız market, büfe ve lokanta gibi farklı işletmelerdeki sabit-kontörlü hatları kullandığını belirledi.

353 askerle irtibat kurulmuş

Savcılık, yönetici düzeyindeki örgüt mensuplarının, sorumlusu oldukları ve "öğrenci" diye anılan askeri personeli, talimat vermek veya örgütsel toplantıya çağırmak amacıyla sabit hatlardan aradığı, aramanın tek yönlü olduğu, sadece sorumlu kişinin arama yaptığı ve arama sürelerinin kısa olarak gerçekleştiğini tespit etti.

İstanbul'da bu amaçla kullanılan sabit hatlardan birinin Üsküdar'a bağlı Bulgurlu Mahallesi'ndeki bir kuru yemişçiye ait olduğunu ve bu hattan çoğunlukla ardışık şekilde 353 askerle irtibat kurulduğunu tespit eden savcılık, bu kişilerden adli olarak 176'sı hakkında daha önceden işlem yapıldığını belirledi.

Savcılık, geriye kalan Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına mensup 177 asker ile hakkında yakalama kararı bulunan 23 şüpheli olmak üzere 200 asker hakkında ise inceleme yaptı.  İncelemede, söz konusu kişilerden 14'ünün albay, 15'inin yarbay ve 45'inin binbaşı, 27 yüzbaşı, 17 üsteğmen ve 46 astsubay, 14'ünün teğmen olmak üzere 178 personelden 129'nun muvazzaf olduğu, 22'sinin ise askeri öğrenci olduğu tespit edildi.

İkinci soruşturmada 100 asker tespit edildi

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik diğer yürütülen soruşturmada ise örgüt mensubu askerler ile bunlardan sorumlu, örgütsel olarak "öğretmen" diye tabir edilen bazı sivil kişilerin etkin pişmanlıktan yararlanmak için teşhislerde bulunduğu, kod adı alan ve örgütçe TSK içerisinde sızdırılmış olan 100 askerin tespit edildiği öğrenildi.

Her iki soruşturma kapsamında, terör örgütü mensubu olarak TSK içerisine sızdıkları anlaşılan 211'i muvazzaf olmak üzere toplam 300 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın, İstanbul Terörle Mücadele, Mali Şuçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şuçlarıyla Mücadele şube müdürlükleri'ne eş zamanlı operasyon talimatı verdiği belirtildi.

Talimat üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, İstanbul merkezli 52 ilde operasyon düzenledi. FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu tespit edilen TSK personeli hakkında, sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 150 kişinin gözaltına alındığı, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

Sınav sorularını çalan 21 FETÖ'cüye gözaltı kararı

2012'deki Polis Akademisi sınavı sorularının FETÖ mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012'deki Polis Akademisi giriş sınavı sorularının FETÖ mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 8'i yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ mensuplarının, 2012'de yapılan Polis Akademisi giriş sınavında, yazılı sınav öncesi eriştikleri soruları örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" ve "kamu kurumu zararına dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonla, Polis Akademisine yerleşen öğrencilere mahrem abilik yapan, bazıları Bylock kullanıcısı 21 şüpheliden 8'ini gözaltına aldı. Sınav sorularını alarak Polis Akademisine yerleşen 269 şüpheli öğrenci hakkında daha önce işlem yapılmış ve haklarında kamu davası açılmıştı.
AA

Son Güncelleme: 11.05.2018 23:15
Anahtar Kelimeler:
FetöAskerGözaltıTSK
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