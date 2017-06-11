300 dekar hububat ekili alan yandı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Saide ve Demirli kırsal mahallelerinde çıkan yangınlarda toplam 300 dekar alanda hasat edilmeyi bekleyen hububat kül oldu. Kış mevsiminin sert geçmesi nedeniyle hasadın gecikmeli başladığı Türkiye'nin en büyük tahıl üretim merkezlerinden Harran Ovası'nda iki köyde yangın çıktı.



Nedeni henüz bilinmeyen yangınlarda kırsal Saide Mahallesi'nde 100 dekar, Demirli Mahallesi'nde ise 200 dekar hasat edilmeyi bekleyen ürün yandı. Harran Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Halil Aldeniz ile birlikte hasar tespiti yapılan tarlalarda incelemelerde bulunarak, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.





Çiftçinin tohumu ektikten sonra hasada kadar geçen süreçte sel baskını, yağmur, kuraklık, yangın gibi doğa olayları ile mücadele ettiğini belirten Özyavuz, “Küçük bir kıvılcım, görüldüğü gibi yüzlerce dönüm ekili alanı kül edebiliyor. Bu köylerimizde çıkan yangınlar sadece ekinleri değil, üreticilerimizin canını da yakmış durumda. Başka üreticilerin canının yanmaması, emeklerinin boşa gitmemesi için yangına sebep olabilecek konularda herkes daha dikkatli olmalı” dedi. İHA