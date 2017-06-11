Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Saide ve Demirli kırsal mahallelerinde çıkan yangınlarda toplam 300 dekar alanda hasat edilmeyi bekleyen hububat kül oldu. Kış mevsiminin sert geçmesi nedeniyle hasadın gecikmeli başladığı Türkiye'nin en büyük tahıl üretim merkezlerinden Harran Ovası'nda iki köyde yangın çıktı.
Nedeni henüz bilinmeyen yangınlarda kırsal Saide Mahallesi'nde 100 dekar, Demirli Mahallesi'nde ise 200 dekar hasat edilmeyi bekleyen ürün yandı. Harran Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Halil Aldeniz ile birlikte hasar tespiti yapılan tarlalarda incelemelerde bulunarak, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.
300 dekar hububat ekili alan yandı
Harran'a bağlı Saide ve Demirli kırsal mahallelerinde çıkan yangınlarda toplam 300 dekar alanda hasat edilmeyi bekleyen hububat kül oldu. Yangınlar sadece ekinleri değil, üreticinin canını da yaktı
11 Haziran 2017 Pazar 16:26
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Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Saide ve Demirli kırsal mahallelerinde çıkan yangınlarda toplam 300 dekar alanda hasat edilmeyi bekleyen hububat kül oldu. Kış mevsiminin sert geçmesi nedeniyle hasadın gecikmeli başladığı Türkiye'nin en büyük tahıl üretim merkezlerinden Harran Ovası'nda iki köyde yangın çıktı.