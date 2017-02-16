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34 işçi hastanelik oldu

Deterjan üreten bir fabrikada 34 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaptığı gaz ve hava ölçümünde herhangi bir şüpheli ölçüm tespit edilemediği bildirildi

16 Şubat 2017 Perşembe 15:00
34 işçi hastanelik oldu
Konya’da deterjan fabrikasında çalışan işçilerden 34'ü henüz belirlenemeyen nedenle zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olay, merkez Selçuklu ilçesi Organize Sanayi sitesinde bulunan ve deterjan ürettiği öğrenilen bir fabrikada meydana geldi. Fabrika vardiyasında çalışan işçilerde iddiaya göre mide bulantısı ve baş dönmesi başladı. Bunun üzerine rahatsızlanan işçilerden bazıları için fabrikaya 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Bu sırada rahatsızlanan işçilerin sayısının artması üzerine fabrikaya çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 34 işçi, ambulanslarla şehir merkezinde bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan fabrikada işçi olarak çalışan bir şahıs ise, bir anda herkesin öksürmeye başladığını ve içeridekilerin gazdan zehirlendiğini iddia etti. Ayrıca olay yaşanmadan yarım saat önce yemekte tavuk yediklerini söyledi. İşçilerin yemekten mi yoksa gazdan mı zehirlendikleri merak konusu oldu. Olay üzerine fabrikada inceleme yapan AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaptığı gaz ve hava ölçümünde depo içinde ve çevresinde herhangi bir şüpheli ölçüm tespit edilemediği bildirildi. İşçilerin neden zehirlendiğine yönelik araştırmalar devam ediyor. İHA
Anahtar Kelimeler:
Konya112 Acil SağlıkAFAD
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