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350 polisle dev operasyon

Silah kaçakçılarına yönelik olarak Bursa, Sakarya, Ankara ve Bilecik'te 350 polisle başlatılan geniş çaplı operasyonda 74 adrese baskın düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda 61 kişi gözaltına alındı

15 Şubat 2018 Perşembe 18:35
350 polisle dev operasyon

Bursa merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 61 kişi gözaltına alındı. Koçbaşı ile kapıyı kıran polis, evleri didik didik aradı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine İnegöl KOM Amirliği ile operasyon startını verdi.

Sakarya, Ankara ve Bilecik'te 350 polisle başlatılan geniş çaplı operasyonda 74 adrese yapılan baskında 61 kişi gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 38 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet tezkeresiz av tüfeği, 48 adet belgesiz kurusıkı tabanca, 7 bin adet farklı çap ve ebatlarda fişek, 1 adet operasyonel çelik yelek, kurusıkıların namlusunu açmak için torna makinası ve silah ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 30 bin lira ele geçirildi. Silahların Güneydoğu illerinden getirildiği tespit edildi.

Öte yandan, KOM ekiplerinin Özel Harekat polisleri ile birlikte yaptığı operasyon kameraya yansıdı. Kapının açılmaması üzerine Özel Harekat polisleri, koçbaşı ile evlerin içerisine girdi.

Evlerdeki şüphelileri gözaltına alan ekipler, evlerin içerisini didik didik aradı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u adliyeye sevk edildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
BursaSakaryaAnkaraPolisAdresSilah Kaçakçılığı
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