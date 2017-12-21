Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
111099
ALTIN
156.021
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0916
EURO
4.5104

39 kadın yangında mahsur kaldı

Bir apartmanın 4. katında bulunan ikamette yangın çıktı. Evde o sırada bir araya gelen çok sayıda kadın mahsur kaldı. Apartmanda mahsur kalanlar, itfaiye tarafından kurtarıldı

21 Aralık 2017 Perşembe 17:05
18 Okunma
39 kadın yangında mahsur kaldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir apartmanın 4. katında bulunan ikamette yangın çıktı. Evde o sırada bir araya gelen çok sayıda kişi mahsur kaldı. Apartmanda mahsur kalanlar, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi 1649 sokakta meydana geldi. Bir apartmanın 4. katında bulunan bir ikamette, kombiden yangın çıktı. Kısa sürede dumanlar tüm binayı sararken, o sırada evde misafir olarak bulunan çok sayıda kadın mahsur kaldı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede kursa gelen itfaiye ekipleri, önce mahsur kalan kadınları merdiven yardımı ile kurtardı.

İtfaiyeciler tarafından indirilen çocuk ve kadınlar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen 39 kişi bölgede bulunan hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman yetkililerden bilgi aldı. Tüm ekiplerin olaya anında müdahale ettiğini ifade eden Karaman, "Burada sevindirici olan can kaybının olmaması. Olaya çok hızlı müdahale edildi.

Kombiden bir sıkıntı olmuş. Gerekli tahliyeler yapıldı. Modern ve yeni bir bina. Buna rağmen böyle bir şey olmasını inceleyeceğiz. Tedbirleri, önlemleri nasıl aldıklarını inceleyeceğiz" dedi. Kurtarılan bazı kişiler, arkadaşları ile kucaklaşarak gözyaşı döktü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
ApartmanKatİkametYangınKadınItfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terörün finans kaynağına bir darbe daha
Terörün finans kaynağına bir darbe daha
Doğu Karadeniz’in kaza bilançosu ürkütücü
Doğu Karadeniz’in kaza bilançosu ürkütücü
Sahte MİT’çi yakayı ele verdi
Sahte MİT’çi yakayı ele verdi
Eskişehir'de feci kaza: 2 ölü
Eskişehir'de feci kaza: 2 ölü
Çalınan trafo Mardin’e getirildi
Çalınan trafo Mardin’e getirildi
Otomobilde yanmaktan son anda kurtuldu
Otomobilde yanmaktan son anda kurtuldu
Yaşlı kadın vapurdan denize düştü
Yaşlı kadın vapurdan denize düştü
Erol Mütercimler: ‘Hoş Geldin Atatürk’ü herkes okumalı’
Erol Mütercimler: ‘Hoş Geldin Atatürk’ü herkes okumalı’
OHAL Komisyonu ilk kararını açıkladı
OHAL Komisyonu ilk kararını açıkladı

banner129

banner130

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim