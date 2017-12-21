39 kadın yangında mahsur kaldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir apartmanın 4. katında bulunan ikamette yangın çıktı. Evde o sırada bir araya gelen çok sayıda kişi mahsur kaldı. Apartmanda mahsur kalanlar, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi 1649 sokakta meydana geldi. Bir apartmanın 4. katında bulunan bir ikamette, kombiden yangın çıktı. Kısa sürede dumanlar tüm binayı sararken, o sırada evde misafir olarak bulunan çok sayıda kadın mahsur kaldı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede kursa gelen itfaiye ekipleri, önce mahsur kalan kadınları merdiven yardımı ile kurtardı.

İtfaiyeciler tarafından indirilen çocuk ve kadınlar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen 39 kişi bölgede bulunan hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman yetkililerden bilgi aldı. Tüm ekiplerin olaya anında müdahale ettiğini ifade eden Karaman, "Burada sevindirici olan can kaybının olmaması. Olaya çok hızlı müdahale edildi.

Kombiden bir sıkıntı olmuş. Gerekli tahliyeler yapıldı. Modern ve yeni bir bina. Buna rağmen böyle bir şey olmasını inceleyeceğiz. Tedbirleri, önlemleri nasıl aldıklarını inceleyeceğiz" dedi. Kurtarılan bazı kişiler, arkadaşları ile kucaklaşarak gözyaşı döktü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA