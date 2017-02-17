4 aydır maaş alamayan işçiler eylem yaptı

Adana'da adliye sarayı inşaatında çalışan işçiler 4 aydır maaşlarını alamadıklarını ileri sürerek, iş bırakıp ateş yakarak eylem yaptı. Yüreğir ilçesinde 58 bin metrekarelik alanda inşa edilen Adana Adliye Sarayı inşaatında çalışan yaklaşık 200 işçi, 4 aydır maaşlarının verilmediğini ileri sürerek inşaat girişinde ateş yakıp iş bırakma eylemi başlattı. İşçiler 4 aydır maaşlarını alamadıklarını belirterek, "Bizim firmaya soruyoruz onlar da diğer firmanın kendilerine para vermediğini söylüyor. Ancak biz 4 aydır maaş alamıyoruz. Bize sürekli söz veriliyor ama bir türlü 4 aydır sözler tutulmuyor. Bize imza attılar bu cuma maaşları vereceklerini söylediler. Ama bugün cuma ne gelen var ne giden. Biz paramızı almadığımız süre çalışmayacağız" dediler. İHA