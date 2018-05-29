4 balıkçıdan biri daha bulundu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden denize açılan balıkçı teknesinin fırtına nedeniyle batması sonucu kaybolan 4 kişiden birinin daha cesedine ulaşıldı. Deniz patlıcanı avcılığı için 2 gün önce 5 balıkçıyla denize açılan "Belinay" isimli teknenin fırtına nedeniyle batması üzerine yüzerken devriye görevindeki Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan Mert Boyuner'in verdiği bilgiler ışığında kaybolan 4 balıkçı için harekete geçen ekipler, denizden, havadan ve karadan sürdürdükleri arama kurtarma çalışmaları sırasında bir kişinin daha cesedine ulaştı.

Üç mil açıkta, batan teknenin 250 metre yakınlarında ve yaklaşık 30 metre derinlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki balık adamlar tarafından bulunan cesedin kaybolan kayıp balıkçılardan Volkan Çanakçı'ya ait olduğu belirlendi. Sudan çıkarılan Çanakçı'nın cesedi, Sahil Güvenlik unsurlarına teslim edildi. Ceset, Ayvalık Devlet Hastanesindeki ilk incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Böylece, kayıp 4 balıkçıdan 2'sinin cesedine ulaşılmış oldu. Halen kayıp olan 2 balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Ayvalık'tan 2 gün önce gece 5 balıkçıyla açılan "Belinay" isimli tekne, fırtına nedeniyle alabora olmuştu. Teknede bulunan Mert Boyuner, Ege Denizi'nde devriye görevi yapan İzmir'in Dikili ilçesi limanında faaliyet gösteren bir sahil güvenlik botunca kurtarılırken, 4 balıkçı kaybolmuştu. Kayıp balıkçılardan Kerem İncedayı'nın cesedi, pazartesi günü üç mil açıkta, batan teknenin 50 metre yakınlarında, 28 metre derinlikte balık adamlar tarafından bulunmuştu.

AA