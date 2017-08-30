Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

4 milyon 500 bin TL’lik uyuşturucu operasyonu

Bursa'da, jandarma ekipleri, piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira olan uyuşturucu ele geçirdi

Bu haber kez okundu.

4 milyon 500 bin TL’lik uyuşturucu operasyonu
Bursa İ Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Orhangazi ve Gemlik ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları devam ediyor. Oluşturulan özel ekip, ormanlık alanda kenevir ekildiğini belirledi. Yapılan incelemelerde 4 bin 452 kök kenevir ele geçirdi. Olayın şüphelilerini 4 hafta boyunca araştıran ekipler, operasyonun startını verdi. 11 şüphelinin evine operasyon yapan ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramada 60 kilogram esrar ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin 4 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi. 5 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Bursa İ Jandarma Komutanlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100