Bursa İ Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Orhangazi ve Gemlik ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları devam ediyor. Oluşturulan özel ekip, ormanlık alanda kenevir ekildiğini belirledi. Yapılan incelemelerde 4 bin 452 kök kenevir ele geçirdi. Olayın şüphelilerini 4 hafta boyunca araştıran ekipler, operasyonun startını verdi. 11 şüphelinin evine operasyon yapan ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramada 60 kilogram esrar ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin 4 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi. 5 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İHA
4 milyon 500 bin TL’lik uyuşturucu operasyonu
Bursa'da, jandarma ekipleri, piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira olan uyuşturucu ele geçirdi
30 Ağustos 2017 Çarşamba 14:46
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