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4 yaşındaki çocuk yem makinesine düştü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yem makinesine kapılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

07 Ocak 2018 Pazar 17:07
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4 yaşındaki çocuk yem makinesine düştü

Hendek ilçesi Servetiye Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte meydana gelen olayda 4 yaşındaki Sahra K., dengesini kaybederek yem karma makinesine düştü. Durumu gören yakınları hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük Sahra'nın öldüğünü belirledi. Yaşananlar sonrası küçük çocuğun cansız bedeni Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
SakaryaHendekYemMakine
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