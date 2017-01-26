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40 günlük bebeği arama çalışması dün de sürdü

Fatih’te önceki gün annesi tarafından denize atılan bebeği arama çalışmaları dün de sürdü.

26 Ocak 2017 Perşembe 17:52
40 günlük bebeği arama çalışması dün de sürdü
Eminönü Vapur İskelesi yakınlarında, annesi Fatma K. tarafından denize atılan 40 günlük bebeğin bulunması için önceki gece durdurulan arama çalışmalarına gündüz devam edildi. Arama çalışmalarında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü’ne ait 3 tekne ile 1 bot ve Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı’na bağlı 3 botun yanı sıra gönüllü arama kurtarma ekibi Search and Rescue (SAR) ekipleri de yer aldı. Vapur iskelesi yakınında denize giren 4 dalgıç 7 ile 30 metre arasındaki derinlikte bebeği ararken, deniz suyu sıcaklığının da eksi 1 derece olduğu bildirildi. Önceki gün polise başvuran Fatma K. (35) adlı kadın, 1.5 yıldır M.T (36) ile birlikteliği olduğunu, M.T’nin istememesi üzerine bebeğini kuru sıkı tabancayla ateş ederek öldürmek istediğini, başarılı olamayınca bebeği Eminönü’ndeki Şehir Hatları iskelesinin yanından denize attığını söylemişti. Bu arada 40 günlük bebeğini denize atan Fatma K. Fatih Asayiş Büro Amirliği’nde yapılan sorgusunun ardından imam nikahlı eşi Mustafa T. ile birlikte adliyeye sevk edildi. Fatma K.’nın sorgusunda sürekli çelişkili bilgiler verdiği öğrenildi.
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