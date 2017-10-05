Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
104334
ALTIN
146.363
DOLAR
3.5788
STERLİN
4.7025
EURO
4.1910

400 bin çocuk tarlada çalışıyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okulda olması gereken 850 bin çocuk işçinin 400 bini tarlada çalışıyor dedi.

05 Ekim 2017 Perşembe 17:24
43 Okunma
400 bin çocuk tarlada çalışıyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okulda olması gereken çocukların tarlada çalıştığını ifade ederek, “TESK olarak çocuk işçiliğini yok etmeye kararlıyız. Bunun için TESK olarak UNİCEF ile çocuk işçiliği ile mücadele etmek için protokol imzaladık. Bugün mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerin çocukları hasat mevsimi sebebiyle okula gidemiyor. Ülkemizdeki 850 bin çocuk işçinin 400 bini tarlada çalışıyor. Suriye’den gelen göçler, her geçen gün çocuk işçi sayısını artırıyor” dedi.

Suriye’den gelen göçlerle çocuk işçiliğinin artışına dikkatini çeken Palandöken, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2016’da açıkladığı verilere göre, Türkiye’de 18 yaş altı çalışan sayısı 101 bin 650 olarak kaydedildi. Çocuk işçiliği ülkemizin ve yaşadığımız dünyanın kanayan yaralarından biridir. Eğitim öğrenim görmesi, oyun oynaması gereken çocuklar küçük bedenleriyle iş yükü altına girerek zihinsel ve fiziksel gelişimleri olumsuz yönde etkileniyor. Özellikle son dönemlerde Suriye’den gelen göçler sebebiyle çocuk işçiliğinde yoğun bir artış yaşanıyor. Göçmen çocuklarda tarlalarda ve atölyelerde çalışan Türk çocuklarına katılarak bu sayının arttığını görmekteyiz” şeklinde konuştu.

HALİL MEMİŞ/İSTANBUL

Son Güncelleme: 05.10.2017 17:32
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeBendevi PalandökenTeskçocuk Işçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim