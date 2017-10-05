400 bin çocuk tarlada çalışıyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okulda olması gereken çocukların tarlada çalıştığını ifade ederek, “TESK olarak çocuk işçiliğini yok etmeye kararlıyız. Bunun için TESK olarak UNİCEF ile çocuk işçiliği ile mücadele etmek için protokol imzaladık. Bugün mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerin çocukları hasat mevsimi sebebiyle okula gidemiyor. Ülkemizdeki 850 bin çocuk işçinin 400 bini tarlada çalışıyor. Suriye’den gelen göçler, her geçen gün çocuk işçi sayısını artırıyor” dedi.

Suriye’den gelen göçlerle çocuk işçiliğinin artışına dikkatini çeken Palandöken, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2016’da açıkladığı verilere göre, Türkiye’de 18 yaş altı çalışan sayısı 101 bin 650 olarak kaydedildi. Çocuk işçiliği ülkemizin ve yaşadığımız dünyanın kanayan yaralarından biridir. Eğitim öğrenim görmesi, oyun oynaması gereken çocuklar küçük bedenleriyle iş yükü altına girerek zihinsel ve fiziksel gelişimleri olumsuz yönde etkileniyor. Özellikle son dönemlerde Suriye’den gelen göçler sebebiyle çocuk işçiliğinde yoğun bir artış yaşanıyor. Göçmen çocuklarda tarlalarda ve atölyelerde çalışan Türk çocuklarına katılarak bu sayının arttığını görmekteyiz” şeklinde konuştu.

HALİL MEMİŞ/İSTANBUL