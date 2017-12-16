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43 göçmen yol kontrolünde yakalandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, yol kontrolünde Türkmen ve Arap kökenli 43 Iraklı göçmen yakalandı

16 Aralık 2017 Cumartesi 16:46
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43 göçmen yol kontrolünde yakalandı

Önceki akşam saatlerinde Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı Zengen Mahallesi'nden geçen Adana-Aksaray yolu üzerinde kontrol yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendiği bir otobüsü durdurdu.

Otobüste kaçak yollardan Türkiye’ye giren 43 Iraklı göçmen olduğu belirlendi. Göçmenlerin otobüse Adana’dan bindikleri ve Ankara’ya gittikleri öğrenildi. Gözaltına alınan otobüs sahibi İ.O. serbest kalırken şoför A.C. tutuklandı.

 Irak’ın Musul ve Telafer kentlerinden Türkiye’ye çalışmaya geldiklerini söyleyen göçmenler Ereğli ilçe merkezinde bulunan Mimar Ahmet Köşker Anadolu Lisesi’nin spor salonuna alındı.

Burada bekletilen göçmenlerin sınır dışı edilip edilmemeleri İl Göç İdaresinden gelecek kararla belli olacak. Yemek ihtiyaçları Ereğli Kaymakamlığı ve Ereğli Belediyesi tarafından karşılanan göçmen arasında 24 çocuk bulunuyor.
İHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaEreğliTürkmenArapGöçmen
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