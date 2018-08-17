46 öğrenci ölümden döndü

Korkutan yangında 46 öğrenci otobüsten tahliye edildi. Olay, D-110 Karayolu üzeri Otogar kavşağı yakınlarında meydana geldi. Keşan’dan İstanbul istikametine seyreden Hamdi Türk yönetimindeki yolcu otobüsünün motor kısmı alev aldı. Yangını fark eden şoför, otobüsü durdurarak 46 öğrenciyi tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yanan otobüste maddi hasar meydana geldi.