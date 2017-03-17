5 ilde rüşvet operasyonu

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece İcra Müdürlükleri'nde yolsuzluk yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlattı. Operasyon kapsamında aralarında devlet memurlarının da bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Mali Şube Müdürlüğü, Büyükçekmece İcra Müdürlükleri'nde ihaleye fesat karıştıran, rüşvet veren, ihaleye katılan diğer kişileri tehdit, şantaj, darp cebir, haksız dava açma yoluyla yıldırma yollarını kullanan organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında organize suç örgütü üyeleri ve bu suç örgütünden rüşvet alan icra müdürleri ve memurları tespit edildi. Yapılan tespitler üzerine harekete geçen polis ekipleri İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 33 şüpheliden 27'si gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Mali Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, firari durumunda olan 6 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor. İHA