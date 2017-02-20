5 katlı binada korkutan yangın

İstanbul Maltepe'de beş katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Aydınevler Mahallesi Selçukbey Caddesi üzerindeki beş katlı bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların alevleri fark etmesi üzerine olay itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Apartmanda bulunan vatandaşların kısa sürede tahliye edildiği yangına Maltepe, Kartal, Büyükkalköy ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için diğer ara sokaklardan yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında, büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor. AA