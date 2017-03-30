5 milyon Euro’luk eroin operasyonu

Van ’dan yüklü miktarda uyuşturucunun Balıkesir üzerinden İstanbul’a getirileceği bilgisi üzerine İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında uyuşturucuyu İstanbul’a getirecek olan şüpheli belirlenerek takibe alındı. Van’dan bir aracın içerisine zulalanan uyuşturucularla yola çıkan şüpheli polis ekiplerince fiziki takibe alındı. Van’dan Balıkesir’e gelen şüpheli polis ekiplerince yaklaşık 30 saat takip edildi. Yapılan takiplerin ardından Balıkesir’de durdurulan araçta arama yapıldı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ve narkotik dedektör köpeği Galya’nın da destek verdiği operasyonda araç içerisine zulalanan 102 kilogram eroin ele geçirilirken, A.G. (36) isimli bir şüpheli ise gözaltına alındı. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Operasyon anı kamerada

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin şüpheli aracı takibe aldığı görülüyor. Bir süre devam eden takibin ardından, şüpheli araç durduruluyor. Araç içerisindeki şüpheli ekiplerce gözaltına alınırken, araçta arama yapılıyor. Narkotik dedektör köpeği Galya’nın destek verdiği aramalarda, aracın arka koltuklarının altına zulalanan uyuşturucular ele geçiriliyor.