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 5 terörist teslim oldu

Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist, Silopi ve Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu

12 Şubat 2018 Pazartesi 16:48
 5 terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ve Mardin'in Nusaybin ilçelerinde bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist ile Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye barınma alanlarından kaçan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Açıklamada Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından sınırlarda yasa dışı yollardan geçiş yapmaya çalışırken yakalanan şahıslar ve ele geçirilen malzemelere ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 789 kişi ve Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 20 kişi yakalandı.

Bu kişilerle birlikte 5 cep telefonu, 3 hafıza kartı, 6 sim kart ele geçirildi. İran'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan iki kişi yakalandı, müdahale sırasında 4 bin 940 paket sigara, ele geçirildi. Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 83 kişi ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 86 kişi yakalandı.
AA

Anahtar Kelimeler:
IrakKuzeySuriyeTerör örgütüSilopiNusaybin
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