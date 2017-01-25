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50 milyon dolarlık kumpas

İzmir’de dedektiflik yapan bir şahıs, kopya imzayla bir iş adamı adına 50 milyon dolarlık sahte senet düzenledi ve senedi işleme koydu. İş adamının durumu erken fark etmesiyle düzenlenen operasyonda, FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen çete çökertildi.

25 Ocak 2017 Çarşamba 14:03
50 milyon dolarlık kumpas
İzmir’de kendisinden boşanmak isteyen iş adamından daha fazla para almak istediği ileri sürülen O.Y., iddialara göre işini halletmesi için dedektif B.K.’ye başvurdu. Dedektif B.K., daha önce bir kargo şirketinde çalışan F.A.’yı iş adamına göndererek dergi teslimi karşılığı imzasını aldırdı. B.K., Çin’den ve ABD’den getirdiği birebir ıslak imza taklidi yapabilen makinelerle iş adamının imzasını boş bir senede kopyaladı. Daha sonra üzerine 50 milyon dolar yazılan senet, FETÖ sempatizanı olduğu iddia edilen M.F.E.’nin “Gülen” isimli şirketine aitmiş gibi gösterilerek avukatlar T.Ö. ve İ.E. tarafından işleme konuldu.
50 milyon dolarlık senedin işleme konulmasının ardından iş adamının tüm mallarına tedbir uygulanırken, iş adamının kumpası fark etmesi sonucu İzmir Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı ve çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları iddia edilen avukatlar T.Ö., İ.E., dedektif B.K., “Gülen” isimli şirketin sahibi M.F.E., iş adamının eski eşi O.Y.’nin de aralarında bulunduğu 20’ye yakın kişiyi gözaltına aldı.

Karısının bileziklerini himmet olarak vermiş


Öte yandan, şüphelilerin ilk ifadelerinde ise çarpıcı detaylar yer aldı. İddialara göre, Avukat T.Ö.’nün FETÖ ile bağlantılı olduğu, dedektiflik bürosuna onun adına Sızıntı Dergisi ve Zaman Gazetesi geldiği iddia edildi. Avukat T.Ö. ile Dedektif B.K.’nin her yıl Kurban Bayramında FETÖ’ye himmet verdiği, emniyette ve adliyede olan işlerini de bu sayede rahatlıkla hallettikleri iddialar arasına yer aldı. B.K.’nin bir kurban bayramında eşinin bileziklerini himmet olarak örgüte vermesi için avukat T.Ö.’ye verdiği de tutanaklarda yer aldı. İHA

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