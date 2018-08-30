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50 seyyar satıcı gözaltına alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahil şeridi üzerindeki denetimler sırasında zabıta ve polis ekiplerine bıçak çekilmesi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile seyyar satıcı ve işportacılara operasyon düzenlendi. Bıçak çeken şahıs ile birlikte 50 seyyar satıcı ve işportacı gözaltına alındı

30 Ağustos 2018 Perşembe 17:23
50 seyyar satıcı gözaltına alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde geçtiğimiz Pazartesi günü seyyar satıcılara müdahale eden Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve polis ekiplerine, kimliği belirlenemeyen bir şahsın bıçak çektiği olayın görüntülerini izleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis ekiplerinin desteği ve takviyenin arttırılarak seyyar satıcılara operasyon düzenlenmesi talimatı verdi.

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Enver Fatih Karakoç ve Mudanya ilçe polis teşkilatı ekiplerinin desteğiyle bölgede operasyon başlatıldı.

Mudanya Belediyesi'nden zabıta takviyesi istenmesine rağmen farklı görevleri olduğu gerekçesi ile operasyona destek verilmemesine karşın, Bursa Büyükşehir zabıta ekipleri ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, seyyar satıcılar ile ekipler arasında arbede yaşandı.

Operasyonda bıçak çeken şahıs ile birlikte 50 seyyar satıcı ve işportacı gözaltına alınarak, tezgahlarına el konuldu.

Operasyon hakkında açıklama yapan Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanı Karakoç, amaçlarının Mudanya halkının huzur ve güvenini sağlamak olduğunu belirtti.

Yasa dışı hiçbir faaliyete izin vermeyeceklerini, Mudanya'da zabıta ve polis ekiplerine bıçak çeken seyyar satıcıların tezgahlarında da işlem yapıldığının altını çizen Karakoç, "Hukuksuzluk karşısında Başkanımız Alinur Aktaş'tan aldığımız cesaret ve güvenle vatandaşımızın huzuru için gecemizi gündüzümüze katıp mücadele ediyoruz.

Mudanya halkının ve esnafının refahını önemsiyoruz. Bu operasyonda bizleri destekleyen İçişleri Bakanlığımıza Mudanya Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Amirliğimize ve polisimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İHA 

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