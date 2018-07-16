Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çoğunluğu Suriyeli çocukların hamile olduğu halde adli makamlara bildirilmediği gerekçesiyle savcılığa ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hastanede görevli 59 sağlık görevlisi hakkında “Suçu bildirmeme" gerekçesiyle 16 Mart 2018'de soruşturma başlattı.

Savcılık ayrıca İstanbul Valiliği'nden de soruşturma izni istedi. İstanbul Valiliği de 59 sağlık görevlisi hakkında soruşturma izni verdi. Söz konusu Valiliğin soruşturma izninin kesinleşmesinin ardından sağlık görevlilerinin ifadesine başvurulacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından dün yaptığı açıklamada, Bakanlığa bağlı tüm hastanelerde olduğu gibi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de 18 yaş altında doğum yapan tüm kadınların adli mercilere bildiriminin eksiksiz olarak yapıldığı vurgulandı.

Söz konusu haberde bahsedilen hastaların, gebe polikliniği ve doğumhane dışında başka şikayetleri sebebiyle Kulak Burun Boğaz (KBB), İç Hastalıkları ve Çocuk Polikliniğine başvurdukları ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu vakaların ilerleyen süreçte gebe polikliniği ve doğumhaneye başvurduklarında gerekli bildirimlerin yapıldığı da saptanmıştır. Olası bir aksaklığa sebebiyet vermemek için, kadın doğum poliklinikleri ile birlikte diğer polikliniklere başvuran 18 yaş altı gebelik teşhisi almış tüm hastaların Sosyal Hizmetler Uzmanı vasıtasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine bildirilmesi gerektiği konusunda hastane çalışanları tekrar bilgilendirilmiştir."

HABER MERKEZİ