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6 aracı biçti sürücü kaçtı

Sultangazi’de aşırı hız yapan minibüs sürücüsü hatalı sollama yapınca kontrolden çıktı. Meydana gelen kazada minibüs 6 aracı biçti. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza kameralara da yansıdı

03 Temmuz 2018 Salı 17:12
6 aracı biçti sürücü kaçtı

İstanbul Sultangazi'de hatalı sollama yapan minibüs sürücüsü kontrolden çıkarak 6 aracı biçti. Caddenin savaş alanına döndüğü o kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Sürücünün ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Sultangazi 1. Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde aşırı süratli bir şekilde seyir halinde olduğu öğrenilen minibüs sürücüsü, sollama yapmak istedi.

Ancak sürücü hatalı sollama yapması nedeniyle bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, trafikte ve park halinde olan 6 araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza, yaşanan panik ve taksi şoförünün aracından çıkartılması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ortalık savaş alanına döndü

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sürücüler seyir halindeyken aşırı süratli olduğu görülen minibüs, bir araca çarpıyor. Çarptığı araç ise park halinde araçlara çarpıyor. Kaza sırasında vatandaşlar büyük panik yaşarken, diğer vatandaşlar da kazaya karışan araçların yanına gidiyor. Aracın çarptığı takside mahsur kalan şoför ise vatandaşlar tarafından kurtarılıyor.

Sürücü olay yerinden kaçtı

Araçtan çıkarılan şoför ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan araçları caddeden kaldırmak için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve çekici sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçları yoldan kaldırdı. Akaryakıt dökülen yerlere ise belediye ekiplerince kumlama yapıldı. Polis ekipleri, kaçan minibüs sürücüsünü yakalamak için inceleme başlattı.
İHA

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