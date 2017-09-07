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6 evi soyan hırsız trafikte yakalandı

İstanbul ve Kocaeli’de 6 ayrı hırsızlık suçundan aranan şahıs, polis ekiplerince trafikte yakalanarak gözaltına alındı

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6 evi soyan hırsız trafikte yakalandı
22 ve 31 Ağustos tarihlerinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 2, Başiskele ilçesinde 2 ve İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 2 evde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Evlerin kapı kilidini kırarak hırsızlık yapan şahsın Ö.A. olduğunu belirleyen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ö.A.'nın bir araç ile D-100 karayolunda ilerlediğini tespit eden polis ekipleri, aracı Kartepe ilçesinde durdurdu. Durdurulan araçta ve şahıs üzerinde yapılan aramalarda 4 bin TL nakit para ve hırsızlık olaylarında kapı kilitlerini kırmak için kullanılan özel yapım aletler ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.A., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. İHA
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
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