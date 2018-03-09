6. kattan düşen Beren kurtarılamadı

Olay Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki 6 katlı bir binada meydana geldi. Ebubekir-Seray Topçu çifti, işleri gereği 4 yaşındaki kızları Hakime Beren Topçu'yu bir akrabalarının yanına bıraktı. Evde uykusu gelen Beren Topçu, akrabaları tarafından yatak odasında uyutuldu.

Bir süre sonra uyanan Beren, 6'ncı kattaki evin penceresinden beton zemine düştü. Balkonlardaki çamaşır tellerine çarparak düşen minik Beren'i gören vatandaşlar hemen 112 acil çağır merkezine haber verdi. 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük kız ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hemen olay yerine gelen baba Ebubekir Topçu ise gözyaşlarına boğuldu.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Minik Beren'den kötü haber geldi. 4 yaşındaki Hakime Beren Topçu, hastanede hayatını kaybetti.

İHA