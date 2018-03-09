Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116915
ALTIN
162.297
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2882
EURO
4.6962
banner138

6. kattan düşen Beren kurtarılamadı

Antalya’da bir apartmanın 6'ncı katından düşen 4 yaşındaki Beren hastanede hayatını kaybetti

09 Mart 2018 Cuma 17:32
6. kattan düşen Beren kurtarılamadı

Olay Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki 6 katlı bir binada meydana geldi. Ebubekir-Seray Topçu çifti, işleri gereği 4 yaşındaki kızları Hakime Beren Topçu'yu bir akrabalarının yanına bıraktı. Evde uykusu gelen Beren Topçu, akrabaları tarafından yatak odasında uyutuldu.

Bir süre sonra uyanan Beren, 6'ncı kattaki evin penceresinden beton zemine düştü. Balkonlardaki çamaşır tellerine çarparak düşen minik Beren'i gören vatandaşlar hemen 112 acil çağır merkezine haber verdi. 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük kız ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hemen olay yerine gelen baba Ebubekir Topçu ise gözyaşlarına boğuldu.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Minik Beren'den kötü haber geldi. 4 yaşındaki Hakime Beren Topçu, hastanede hayatını kaybetti.
İHA

Anahtar Kelimeler:
BerenAntalyaBalkon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli sporcunun acı ölümü
Milli sporcunun acı ölümü
Arabistan sevkiyatı polise takıldı
Arabistan sevkiyatı polise takıldı
Makasın sonu kötü bitti
Makasın sonu kötü bitti
Uçan balon imalathanesinde patlama
Uçan balon imalathanesinde patlama
Erzurum'da silahlı kavga: 4 ölü  
Erzurum'da silahlı kavga: 4 ölü  
Çanakkale'de feci kaza
Çanakkale'de feci kaza
E-5'te kamyonet devrildi, trafik kilitlendi  
E-5'te kamyonet devrildi, trafik kilitlendi  
İstanbullular için korkutan açıklama
İstanbullular için korkutan açıklama
Holdinge FETÖ'den el konuldu
Holdinge FETÖ'den el konuldu

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim