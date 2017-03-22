6 kişilik tekneden 60 sığınmacı çıktı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 60 sığınmacı ve 12 organizatör polis ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak operasyonu sonucu yakaladı. Suriyeli sığınmacıların 6 kişilik yelkenli yatla yasa dışı yollarla İtalya’ya kaçacağı bilgisine ulaşan Fethiye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 60 sığınmacının Karagözler Mahallesi tersane mevkisinde 6 kişinin bindiği 13 metrelik “Vector” isimli yelkenli yatı takibe aldı. Sığınmacıları takip eden polis ekipleri, Fethiye Sahil Güvenlik 65 bot Komutanlığı ekipleriyle tekneye bindikleri anda operasyon düzenledi.
Operasyonda 20’si çocuk, 60 sığınmacı ile kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 3’ü Suriye uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 60 sığınmacı, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Kaçak geçişlere aracılık ettikleri iddiasıyla 12 kişi de gözaltına alındı. Ekipler tarafında el konulan “Vector” isimli yelkenli yatın Marmaris ilçesinden çalıntı olduğu kaydedildi. İHA