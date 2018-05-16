Artvin'de baraj gölünde teknenin batması sonucu kaybolan Muhammet Ay'ın cesedi 67 gün sonra bulundu. Borçka ilçesindeki Muratlı Baraj Gölü gövdesinde biriken çöpler arasında ceset olduğunu fark eden barajın güvenlik görevlisi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, cesedi bulunduğu yerden çıkarttı. Yapılan incelemede, cesedin 10 Mart'ta gölde tekne batması sonucu kaybolan Muhammet Ay'a ait olduğunu belirledi. Ay'ın cesedi, Borçka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sırasında teknede bulunan Ekrem Aydın ise kayalıklara kadar yüzerek kurtulmuştu.

Haftalarca arama çalışması yapılmıştı

Borçka ilçesi Muratlı köyünde Muhammet Ay (50) ile Ekrem Aydın'ın (40) içinde bulunduğu tekne, 10 Mart 2018 günü Muratlı Baraj gölünde alabora olmuştu. Olayda, Ekrem Aydın yüzerek kıyıya çıkmayı başarırken, Muhammet Ay ise gölde kaybolmuştu. Olay sonrası bölgede dalgıçlar, AFAD ve vatandaşların katılımı ile haftalarca arama çalışması yapılmış ancak Ay'ın cansız bedenine ulaşılamamıştı. Zaman zaman baraj kapakları da açılarak suların çekilmesi ile Ay'ın cansız bedeni aranırken, bir sonuç alınamamıştı.

HABER MERKEZİ