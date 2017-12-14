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68 göçmen kayalıklarda mahsur kaldı

İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenler, kayalıklarda mahsur kalınca Sahil Güvenlik ekipleri, göçmenleri kurtarmak için harekete geçti

14 Aralık 2017 Perşembe 17:09
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68 göçmen kayalıklarda mahsur kaldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isterken kayalıklarda mahsur kalan 68 göçmenin tamamı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Gece "ALO 158 Sahil Güvenlik İhbar ve Talep Hattı"nı arayan bir kişi, bir grup göçmenin denizdeki kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarında bulundu. Konuyu araştıran Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, aramanın Dikili'nin Bademli Mahallesi açıklarından yapıldığını belirledi.

Bölgeye hareket eden sahil güvenlik botları ve helikopteri, kayalıklarda bir lastik bot ile 68 göçmen olduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye 2 helikopter ve denizden de Sahil Güvenlik Komutanlığı botu gönderildi.

Göçmenlerin tamamı kurtarıldı

Bölgenin kayalık olması nedeniyle havanın aydınlanmasını bekleyen ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mahsur kalan göçmenlere helikopterle insani yardım ulaştırdı. İlk etapta kayalıklarda bekleyen 4 çocuk, arama kurtarma timi tarafından çelik halatla helikoptere alındı. Çocuklar, helikopterle Dikili Limanına götürüldü.

Göçmenlerin tamamı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlarla kurtarılan göçmenler Dikili Limanı'na getirildi. Bu arada, göçmenleri taşıyan lastik botun kayalıklar arasında olduğu görüldü.
AA

Anahtar Kelimeler:
IzmirDikiliBademliBotYunanAda
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