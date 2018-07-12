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6’ncı kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Elazığ’da 6’ncı kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:13
6’ncı kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Olay, bir hastanede medyana geldi. M.Ö. (78), 6. kattan aşağı düştü. Ö.'nün düştüğünü gören hastane personelleri, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet başsavcısının incelemesinin ardından M.Ö.’nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere  hastane morguna kaldırıldı. Kanser tedavisi gören M.Ö.’nün intihar ettiği üzerinde durulduğu, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

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