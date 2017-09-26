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7 araç birbirine girdi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza sırasında ortaya çıkan görüntü şaşırttı

26 Eylül 2017 Salı 16:51
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7 araç birbirine girdi

Kaza, sabah saatlerinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi Şehir merkezinden İstanbul istikametine giden bir aracın aniden fren yapması sonucu 7 araç birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında 7 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. 7 aracın birbirine girdiği kazada araçlardan birinin çarpışmanın etkisiyle önündeki otomobilin üstüne çıkması görenleri şok etti.

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TekirdağİlceZincirlemeTrafikGörüntü
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