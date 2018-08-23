7 dükkân kül oldu

Tam 7 dükkan alev alev yandı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesindeki Oduncular Sitesinde saat 22.00 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın diğer iş yerlerine de sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve TOMA sevk edildi.

Vatandaşlar da kovalarla hortumlarla söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangının daha fazla büyümemesi için yüzlerce kişi seferber oldu. Yakındaki petrol istasyonu tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Toplam 7 iş yeri tamamen kül oldu. Bazı iş yerleri de kısmen zarar gördü. Dumandan etkilenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı.