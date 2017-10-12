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TÜPRAŞ'ın İzmir Rafinerisi'nde 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı. Çarşamba günü yaşanan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında olayı araştırmak üzere iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında, TÜPRAŞ İşletme Başmühendisi Kürşat K, başmühendis Mehmet Emin T, işletme mühendisi Burak K, işletme emniyet uzmanı Esfet B. ile taşeron firma Beka Proje yetkilisi Bedrettin K, şantiye müdürü Muhammed Hulusi G, montaj ustabaşı Ali B. gözaltına alındı. Bu arada, patlamaya ilişkin delillerin toplanmasına devam edildiği bildirildi.

TÜPRAŞ'a ait Aliağa ilçesindeki rafineride Çarşamba sabahı bakım yapılan tankta meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetmiş, yaralanan 2 işçiden birine olay yerinde müdahale edilmiş, diğeri Menemen Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

'Ateşli çalışma izni' verilmiş

Öte yandan Aliağa’da bulunan TÜPRAŞ Rafinerisindeki patlamada hayatını kaybeden Kemal Şaşmazer, Yusuf Kepenek, Mehmet Karademir ve Mehmet Dere’nin cenazeleri dün sabah yakınları tarafından son yolculuklarına uğurlanmak üzere yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı. Patlamada ölen abisinin cenazesini almaya gelen Sabri Karademir, patlamada ihmal olup olmadığının bir an önce belirlenmesi için yetkililere seslendi.

Karademir, abisinin bir çocuğu olduğunu ve eşinin onları terk etmesi nedeniyle abisinin kızına baktığını söylerken patlamada ihmali olanların bir an önce tespit edilerek cezalandırılmasını istedi.

Patlamada hayatını kaybeden 4 kişinin mesai arkadaşı olan ve patlama sırasında tanka 6-7 metre uzaklıkta olan Fatih İba, “Normalde ben de tankın içine girecektim ama görev dağılımı sırasında bir arkadaşla birlikte tankın dış kısmında malzeme topluyorduk. İşe başladıktan 15-20 dakika içinde birinci patlama oldu.

Ardından 2 patlama daha oldu üç arkadaşımız tankın içinde bir arkadaşımız da tankın dışında hayatını kaybetti” diyerek olayda Teknik Emniyet Uzmanının emniyetteki ifadesinde ‘ateşli çalışma izni’ verdiğini iddia ederek patlamanın o esnada taş motoruyla çalıştırıldığından dolayı çıkan kıvılcımdan kaynaklandığını iddia etti.