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7 milyonluk uyuşturucu ele geçirildi

Bir istihbaratı değerlendiren Mersin Gümrük Muhafaza ekipleri, Adana’da bir depoya yaptıkları operasyonda mermer süs havuzlarının içerisine gizlenmiş yaklaşık 58 kilo ağırlığında 337 bin 205 adet ve 7 milyon TL değerinde uyuşturucu hap ele geçirdi

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7 milyonluk uyuşturucu ele geçirildi
Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Adana Seyhan yakınlarındaki bir depoya boşaltılacak süs havuzlarının içerisine uyuşturucu madde gizlenerek kaçakçılık yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Adana Gümrük Muhafaza ekipleri ile koordineli olarak yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, deponun adresini tespit eden ekipler, depoyu ve müştemilatını fiziki takibe aldı. Şüpheli tırın depoya gelmesi ve yükü boşaltması üzerine operasyona başlandı.
Depoda yapılan aramada, 52 tahta palet içerisinde monte edilmiş süs havuzları tespit edildi. Narkotik dedektör köpekler Liza ve Odin ile yapılan kontrolde, dedektör köpeklerin iki palete aşırı tepki verdiği görüldü. Bunun üzerine kırılarak açılan mermer havuzlarda, naylon poşetlere gizlenmiş yaklaşık 58 kilo ağırlığında toplam 337 bin 205 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik madde tespit cihazları ile yapılan analizde, hapların captagon olduğu belirlendi. Arap Yarımadası ülkelerine kaçırılacağı tahmin edilen hapların piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon TL olduğu öğrenildi. Olay sonucunda şüpheli iki şahıs gözaltına alınarak Adana Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. İHA
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Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Ve İstihbarat Müdürlüğü
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