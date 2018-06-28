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7 TL için bir hayat söndü

Babasına ait kebap salonunda çalışan Osman Dal, götürdüğü siparişin parasını vermek istemediği ileri sürülen kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Düğün hazırlıkları yapan Osman Dal'ın madde bağımlısı kişiler tarafından bıçaklandığı öne sürüldü

28 Haziran 2018 Perşembe 17:51
7 TL için bir hayat söndü

Gaziantep'te babasına ait kebap salonunda çalışan Osman Dal, götürdüğü siparişin parasını vermek istemediği ileri sürülen kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şahinbey ilçesinde babası İbrahim Dal'a ait kebap ve döner salonunda çalışan 22 yaşındaki Osman Dal, 23 Haziran Cumartesi akşamı Mimarsinan Mahallesi 143 nolu sokağa sipariş götürdü. Siparişi teslim eden Osman Dal, iddiaya göre kebabın parasını vermek istemediği ileri sürülen A.K. ve arkadaşları ile tartışmaya başladı. Büyüyen kavgada Osman Dal bıçaklanarak ağır yaralandı.

 Hastaneye gitmeye çalıştı

Osman Dal'ın yaralandığını gören şahıslar kaçarken, Osman Dal ise yaralı halde yerden kalkarak motosikletine yöneldi. Yoldan geçen bir çocuğun yardımıyla motosikleti kaldıran Dal, bindiği motosikletle bir kaç metre gidemeden yere düştü. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürülen yaralı genç, buradan da Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 1 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Osman Dal, 24 Haziran Pazar günü yaşamını yitirdi. Dal'ın cenazesi yapılan otopsi ve defin işlemlerinin ardından aynı gün Yeşilkent Mezarlığı'na toprağa verildi.

 Düğün hazırlığı yapıyordu

Acılı baba İbrahim Dal, oğlunun 1 sene önce vatani görevini yaptığını belirterek, düğün hazırlıkları yaptıklarını kaydetti. Oğlunun 7 TL için öldürüldüğünü belirten baba İbrahim Dal, "Olay günü akşam saat 16.00 sıralarında telefon geldi ve kebap siparişi verildi. Oğlum siparişi teslim etmeye gitti. Kebap parası için tartışma çıkmış. Bir kebap 7 TL. Sokak ortasında bir insan öldürmek bu kadar basit, hayat bu kadar ucuz olamaz. Ben 22 yıldır, oğlumu büyüttüm, bu yaşa getirdim. düğün hazırlıkları yapıyorduk" dedi.

'Zanlılar madde bağımlısıydı'

Oğlu ile tartışan gençlerin madde bağımlısı olduğunu ileri süren İbrahim Dal, "Oğlumla tartışanların tiner ve benzeri uyuşturucu madde kullandığını söylediler. Son dönemlerde sık sık madde bağımlıları ile sıkıntı yaşanıyor. Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın. Oğlumun sorumluların da bu nedenle bir an önce yakalanarak, cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

İHA

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