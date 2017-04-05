71 bin polisle huzur operasyonu

Türkiye genelinde 71 bin 284 personelle gerçekleştirilen Huzur Türkiye Uygulamalarının 4’üncüsü kapsamında 552 bin 530 kişi kontrol edildi, arandığı tespit edilen bin 317 şahıs yakalandı, 496 şahıs gözaltına alınırken, bin 310 şahıs hakkında ise adli-idari işlem uygulandı. Ayrıca, 170 bin 961 araç kontrol edilerek 93 aranan araç yakalandı, 21 bin 510 iş yeri kontrol edilerek bin 866 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı eş zamanlı olarak Türkiye genelinde stratejik öneme sahip bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğunlukla bulundukları umuma açık yerlerde Huzur Türkiye Uygulamalarının 4’üncüsü gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Bülent Olcay, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ve ilgili daire başkanlarının Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı olarak takip ettiği uygulamaya, 71 bin 284 personel, 12 bin 998 kara ekibi, 12 hava ekibi, 82 deniz ekibi, 371 görev köpeği katıldı.

552 bin kişi kontrol edildi

Uygulamalarda vatandaşların hak ve hürriyetleri ile can ve mal güvenliğini sağlamak üzere aranan şahıs ve araçların yakalanması ve suç işleme amacındaki şahısların caydırılmasının amaçlandığı kaydedildi. Şehir giriş ve çıkışları ile merkezlerinde önceden tespit edilen 7 bin 266 hassas noktada yapılan uygulamalar sonucunda 552 bin 530 kişi kontrol edildi. Arandığı tespit edilen bin 317 şahıs yakalandı. 496 şahıs gözaltına alınırken, bin 310 şahıs hakkında ise adli-idari işlem uygulandığı ifade edildi. 170 bin 961 araç kontrol edilerek 93 aranan aracın yakalandığı, 5 bin 432 araca cezai işlem uygulandığı ve bin 670 aracın ise trafikten men edildiği belirtildi.

21 bin işyeri arandı