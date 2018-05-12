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72 yaşındaki dolandırıcı tutuklandı

Mersin'de, "Limandan ucuz araba çıkarıyoruz" bahanesiyle bir vatandaşın 23 bin lirasını dolandırdığı iddia edilen 72 yaşındaki H.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

12 Mayıs 2018 Cumartesi 16:56
72 yaşındaki dolandırıcı tutuklandı

Adana'da yaşayan Arafat T. isimli vatandaş, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne giderek, "Mersin Limanı'ndan ucuz araba çıkarıyoruz" diyen H.Ş., M.K. ve O.G.'nin 23 bin lira parasını dolandırdığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şahıslardan O.G.'nin başka suçtan tutuklandığını, diğer iki şahsında merkez Akdeniz ilçesine bağlı Nusretiye Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Bölgede çalışma yürüten ekipler, Beşyol Caddesi üzerinde H.Ş. ile M.K.'yi gözaltına aldı.

Bugün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 72 yaşındaki H.Ş. tutuklanırken, M.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, H.Ş.'ye dolandırıcılık suçundan daha önce de 6 ayrı işlem yapıldığı öğrenildi.

İHA

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