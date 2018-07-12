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73 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Tokat’ın Nebişeyh köyünde verilen bir davet yemeğinde 73 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:40
73 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Nebişeyh köyünde 73 kişi, akşam saatlerinde katıldıkları bir davet yemeğinde zehirlendi. Köye çok sayıda ambulans sevk edilirken zehirlenen, vatandaşlar Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 73 vatandaşı ziyaret eden Reşadiye Kaymakamı Muhammet İkis ve Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Durumun ciddi olmadığı öğrenilirken, müşahede altına alınan hastalar sabah taburcu edildi.

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