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8 ilçede 7 ayrı operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 8 ilçede düzenlediği 7 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken üçü yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalandı. Zehir tacirlerinin uyuşturucu maddeleri saklamak için oyun hamurlarına ve hediye paketlerine koyduğu belirlendi

21 Eylül 2017 Perşembe 16:39
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8 ilçede 7 ayrı operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 14 Eylül 2017 ile 20 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılan teknik, fiziki takip ve istihbaratlar sonucu Fatih, Şişli, Beyoğlu, Bahçelievler, Bakırköy, Pendik, Kartal ve Küçükçekmece’de 7 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 104 kilogram esrar, 32 kilo gram bonzai,103 Bin 750 TL para, 17 bin 500 adet ecstasy hap maddesi, 47 bin adet captagon uyuşturucu hap maddesi, 858 gram oyun hamuru kaplarına saklanmış afyon sakızı, 1 kilo gram skunk, 950 gram kokain, 3 adet tabanca, 4 adet şarjör, 200 adet fişek, 2 adet sahte belge ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda yakalanan yabancı uyruklu, R.B, A.K, G.S, ve Türk vatandaşı F.K, E.Y,E.A, S.C, S.D, K.Y, E.Y, D.Ö, S.S ve K.Ö isimli on üç şüpheli çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

 Hediye paketinde uyuşturucu hap

Zehir tacirleri uyuşturucu maddeleri saklamak için bir çok farklı yöntem denedi. Hint kenevirlerinin hassas burunlu narkotik köpeklerinden korunmak için paketlerin üstüne biber salçası sürülürken captagon uyuşturucu hapları ise hediye paketlerine konularak saklanmak istedi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri 15 Eylül’de Bakırköy’de önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda zehir tacirlerinin oyun hamuru seti kaplarına saklanmış olduğu 858 gram afyon sakızı ele geçirildi. İHA

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