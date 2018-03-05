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8 milyon konutun deprem sigortası var

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından paylaşılan güncel rakamlara göre Türkiye'de Zorunlu Deprem Sigortası bulunan konut sayısı 8 milyonu aşarken, ülke genelinde sigortalılık oranı ise yüzde 50'ye yaklaştı.

05 Mart 2018 Pazartesi 13:43
8 milyon konutun deprem sigortası var

DASK Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kayacı, 1-7 Mart Deprem Haftası sebebiyle yaptığı açıklamada “DASK olarak başlıca hedefimiz Türkiye'deki tüm konutları zorunlu deprem sigortası güvencesi altına almak ve kurduğumuz işbirlikleriyle deprem bilincini artırarak tüm depremlerde kullanılabilecek gelişmiş bir altyapı kurmak” dedi.

Deprem Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın değişmeyen bir gerçeği olsa da, onu asıl yıkıcı kılan şey insanların depremin etkilerinin daha kolay yönetilmesini sağlayacak fiziksel ve finansal tedbirleri almaması.

Günümüz teknolojisiyle bir depremi, yaşanmadan günler önce fark edebilmenin bir imkânı olmasa da, başta Japonya olmak üzere birçok ülke, depremin yıkıcı etkilerine karşı korunmanın ve tedbirli olmanın depremi önceden bilmek kadar faydalı olabildiğinin en somut örnekleri arasında.

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL

Son Güncelleme: 05.03.2018 20:46
Anahtar Kelimeler:
DaskDeprem Sigortası
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