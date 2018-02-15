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8 öğrenci şekerden zehirlendi

Şanlıurfa’da bir okulun kantininden aldıkları naneli şekerden yiyen 8 öğrenci, bulantı ve karın ağrısı şikayetiyle ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı

15 Şubat 2018 Perşembe 18:26
8 öğrenci şekerden zehirlendi

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Şehitlik İlkokulunda meydana geldi. İddiaya göre, bir öğrenci okul kantininden aldığı naneli şekeri, arkadaşlarıyla paylaştı. Şekerden yiyen öğrencilerin karın ağrısı ve bulantı şikayeti üzerine sınıf öğretmeni, durumu okul idaresine aktararak 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

İhbarla okula gelen sağlık görevlileri, 8 öğrenciyi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelerde götürdü. Acil serviste tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaKantinAmbulansşeker
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