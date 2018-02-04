Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118119
ALTIN
161.798
DOLAR
3.7638
STERLİN
5.3247
EURO
4.6843

8 ton cam karayoluna saçıldı  

Sivas'ta cam yüklü tırın kasasındaki 8 ton cam, iplerin kopması sonucu yola saçıldı

04 Şubat 2018 Pazar 23:58
8 ton cam karayoluna saçıldı  

Olay, Sivas-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Mersin'den Erzurum'a giden cam yüklü Murat S. idaresindeki 55 SC 701 plakalı tır kavşaktan döndüğü sırada camların bağlandığı ipler koptu. 8 ton cam, tırın kasasını kırarak yola saçıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, kendi imkanlarıyla camları temizlemeye çalıştı. Tırındaki camların yola saçılmasıyla nedeniyle sürücü büyük üzüntü yaşadı. Karayolları temizlik ekiplerinin iş makinesiyle yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından camların temizlenmesiyle Sivas-Ankara karayolu yeniden ulaşıma açıldı.
 

Anahtar Kelimeler:
SivasTIRçamIp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günde 950 bin lira ceza
Günde 950 bin lira ceza
Lunaparkta yangın dehşeti
Lunaparkta yangın dehşeti
Emekli astsubay ölü bulundu
Emekli astsubay ölü bulundu
Domuzlar TIR'ı devirdi   
Domuzlar TIR'ı devirdi   
Bu yıl FETÖ davalarının çoğu bitecek
Bu yıl FETÖ davalarının çoğu bitecek
Trafik kazalarında ürküten tablo
Trafik kazalarında ürküten tablo
Soba yine can aldı
Soba yine can aldı
Suriyeli mülteciler ‘arıza’ya takıldı
Suriyeli mülteciler ‘arıza’ya takıldı
Başkent’te şüpheli çanta paniği
Başkent’te şüpheli çanta paniği

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim