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80’lik binbir surat Aksaray’da yakalandı

Türkiye’de kılıktan kılığa girerek birçok ilde dolandırıcılık olayını gerçekleştiren cezaevi firarisi 80’lik dolandırıcı Aksaray’da polisin yaptığı operasyonla suçüstü sahte kimlikle yakalandı. Bin bir surat 80’lik dolandırıcı, emniyette gazetecilerin ‘kaç kişiyi dolandırdın’ sorusuna gülümseyerek, ‘Bilmiyorum, yatacağım içeride’ diye cevap verdi

27 Temmuz 2018 Cuma 18:19
80’lik binbir surat Aksaray’da yakalandı

Türkiye’de kılıktan kılığa girerek birçok ilde yüzlerce dolandırıcılık olayına karışan ve 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 80 yaşındaki cezaevi firarisi dolandırıcı, Aksaray’da yapılan operasyonda sahte kimlikle yakalandı.

Operasyon Aksaray merkezde gerçekleştirildi. Türkiye’de birçok ilde kılıktan kılığa girerek dolandırıcılık olayını gerçekleştiren ve son 2 yılda 15 ayrı ilde 48 ayrı dolandırıcılık olayına karışan 80 yaşındaki Ahmet A., Aksaray’da polisin gerçekleştirdiği operasyonla bir vatandaşı dolandırmak isterken suçüstü yakalandı. Polis tarafından bin bir surat olarak aranan 80’lik dolandırıcı Ahmet A.’nın Aksaray’da olduğu bilgisine ulaşan Asayiş Şubesi Dolandırıcılık, Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçerek şahsın bulunduğu adresi tespit etti.

Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, bin bir surat dolandırıcı 80’lik Ahmet A.’yı bir vatandaşı dolandırmak üzereyken sahte kimlikle suçüstü yakaladı.

80’lik dolandırıcıyı gözaltına alan polis ekipleri üzerinde yaptıkları aramada 10 bin 500 dolar, 2 bin 340 TL nakit para ele geçirdi.

10 yılda yüzlerce kişiyi dolandırdı

Şahıs hakkında araştırma ve soruşturma yapan polis ekipleri, Ahmet A.’nın kılıktan kılığa girerek tüm Türkiye’de yaklaşık 10 yıldır yüzlerce dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiğini, 2016 yılı öncesi yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandıktan sonra Konya Kulu Açık Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildiğini, 2016 yılında sahte hastalık ile cezaevinden çıkarak firar ettiğini tespit etti.

Ahmet A’nın firar ettiği 2016 yılından bu güne kadar yaklaşık 2 yıllık sürede 48 ayrı dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiğini, 15 ayrı ilde polis tarafından bin bir surat dolandırıcı olarak arandığını da tespit eden polis, şahsın 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu belirledi.

İHA

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